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ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Ağustos ayında %3,9 arttı

Çarşamba, 12 Ekim 2022 09:10:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %3,9 artışla ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %21,9 düşüşle 55.517 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 50,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 64,1 milyon $’a kıyasla 55,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 38.121 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 45.437 mt’a kıyasla 36.264 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 18.445 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: sıcak rulo sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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