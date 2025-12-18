ABD’nin sıcak çubuk ihracatı 2025’in Ağustos ayında %7 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %7 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %31,3 düşüşle 24.077 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 38,6 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 51,9 milyon $’a kıyasla 39,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 15.445 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 19.280 mt’a kıyasla 12.740 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.292 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.