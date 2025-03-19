ABD’nin OCTG boru ithalatı Ocak’ta aylık %119,6 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %119,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %57,7 artışla 235.367 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 146,5 milyon $’a ve 2024’ün Ocak ayında kaydedilen 282,8 milyon $’a kıyasla 295,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında ithal edilen 7.019 mt’a ve 2024’ün aynı ayında yapılan 21.474 mt ithalata kıyasla 115.359 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 22.509 mt ile Tayvan, 21.063 mt ile Kanada, 16.356 mt ile Avusturya ve 10.964 mt ile Meksika takip etti.