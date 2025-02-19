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ABD’nin OCTG boru ithalatı Aralık’ta aylık %11,9 artış kaydetti

Çarşamba, 19 Şubat 2025 09:55:22 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %11,9 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,9 düşüşle 107.161 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 138,2 milyon $’a ve 2023’ün Aralık ayında kaydedilen 203,2 milyon $’a kıyasla 146,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında ithal edilen 14.987 mt’a ve 2023’ün aynı ayında yapılmayan ithalata kıyasla 26.489 mt ile Tayvan oldu. Tayvan’ı, 19.130 mt ile Avusturya, 13.986 mt ile Kanada, 10.193 mt ile Meksika ve 9.230 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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