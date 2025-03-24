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ABD’nin OCTG boru ihracatı Ocak’ta aylık %12,4 yükseldi

Pazartesi, 24 Mart 2025 09:43:08 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %12,4 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %12,8 artışla 22.322 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 37,3 milyon $’a ve 2024’ün Ocak ayında kaydedilen 46,2 milyon $’a kıyasla 37,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 17.216 mt’a ve 2024’ün Ocak ayında kaydedilen 12.608 mt’a kıyasla 19.362 mt ile Kanada oldu. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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