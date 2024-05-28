ABD’nin mekanik boru ihracatı Mart’ta aylık %9,1 arttı

Salı, 28 Mayıs 2024 12:21:12 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin mekanik boru ihracatı, bir önceki aya kıyasla %9,1 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %5,6 düşüşle 6.396 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 17,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 20,1 milyon $’a kıyasla 19,3 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 3.431 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.629 mt’a kıyasla 3.071 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 2.254 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.