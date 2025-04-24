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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Şubat’ta aylık %72,2 azaldı

Perşembe, 24 Nisan 2025 09:38:57 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %72,2 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %55,3 düşüşle 46.120 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 105,2 milyon $’a ve 2024’ün Şubat ayında kaydedilen 61,9 milyon $’a kıyasla 30,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 18.071 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.233 mt ile Mısır, 9.531 mt ile Bulgaristan, 2.867 ile Dominik Cumhuriyeti ve 2.341 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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