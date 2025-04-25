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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Şubat’ta aylık %30,8 düştü

Cuma, 25 Nisan 2025 09:32:48 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %30,8 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %29,4 düşüşle 20.317 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 22,7 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 21 milyon $’a kıyasla 16,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 23.586 mt’a ve 2024’ün Şubat ayında kaydedilen 26.401 mt’a kıyasla 13.432 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 5.204 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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