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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Mart’ta aylık %13,8 düştü

Salı, 27 Mayıs 2025 10:31:45 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı, Şubat ayına kıyasla %13,8 düşüş ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %7 artışla 17.501 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 16,6 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 13,7 milyon $’a kıyasla 14,7 milyon $ oldu.+

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 13.432 mt’a ve 2024’ün Mart ayında kaydedilen 13.934 mt’a kıyasla 10.350 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.845 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.227 mt ile Bahamalar takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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