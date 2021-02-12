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ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Aralık ayında %10,5 düştü

Cuma, 12 Şubat 2021 10:05:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı 2020 yılı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %10,5 ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %3,1 düşüşle 90.275 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 103,7 milyon $ ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 100,4 milyon $’a kıyasla 95,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ve şerit ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 60.832 mt ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 45.382 mt’a kıyasla 48.531 mt ile Kanada olarak kaydedildi. Kanada’yı 40.131 mt ile Meksika takip ederken, Aralık ayında ABD’ye 1.000 mt’un üzerinde ihracat yapan ülke olmadı.

 


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