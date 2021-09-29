ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ağustos ayında %18,4 arttı

Çarşamba, 29 Eylül 2021 09:05:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %18,4 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %72,2 artışla 271.255 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 298,1 milyon $’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 146,9 milyon $’a kıyasla 378,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 76.845 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 84.654 mt’a kıyasla 85.157 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 34.740 mt ile Meksika, 29.247 mt ile Brezilya, 27.832 mt ile Vietnam ve 12.815 mt ile Güney Kore takip etti.