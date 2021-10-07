ABD’nin çelik ihracatı Ağustos ayında %1 arttı

Perşembe, 07 Ekim 2021 09:25:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin aylık çelik ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %1 ve yıllık %31,1 artışla 692.649 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 1,09 milyar $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 693,5 milyon $’a kıyasla 1,12 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı, Ağustos ayında, aylık %7,7 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %31,5 artarak 333.731 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %6,1 düşüşle ve geçen senenin aynı dönemine kıyasla %41,9 artışla 314.243 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.303 mt ile Çin, 3.092 mt ile Brezilya, 2.648 mt ile Guyana, 2.403 mt ile Pakistan ve 2.227 mt ile İsveç oldu.

Ayrıca, Ağustos ayında, ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 104.039 mt ile boyuna kesme levha, 95.513 mt ile galvanizli sac, 71.149 mt ile sıcak sac, 47.517 mt ile soğuk sac ve 39.478 mt ile rulo levha oldu.