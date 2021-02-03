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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Aralık ayında %9,1 düştü

Çarşamba, 03 Şubat 2021 09:45:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ithalatı Aralık ayında, bir önceki aya kıyasla %9,1 ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %1,2 düşüşle 141.597 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 142,2 milyon $ ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 135,6 milyon $’a kıyasla 137,8 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD, en fazla galvanizli sac ithalatını, Kasım ayında kaydedilen 61.273 mt ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 72.142 mt'a kıyasla 69.029 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 14.012 mt ile Tayvan, 13.973 mt ile Meksika, 12.057 mt ile Güney Kore ve 6.717 mt ile Avusturya takip etti.


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