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ABD’nin çelik ihracatı Eylül ayında %4,2 düştü

Çarşamba, 10 Kasım 2021 09:21:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin aylık çelik ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %4,2 düşüşle ve yıllık %7,6 artışla 633.758 mt seviyesinde kaydedildi.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı, Eylül ayında, aylık %8,2 düşüşle ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %10,7 artışla 306.413 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %1,9 düşüşle ve yıllık %18,1 artışla 308.375 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 15.366 mt ile Güney Kore, 2.701 mt ile Pakistan, 2.662 mt ile Çin, 2.310 mt ile Brezilya ve 1.519 mt ile İtalya oldu.

Ayrıca, Eylül ayında, ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 96.132 mt ile galvanizli sac, 93.298 mt ile boyuna kesme levha, 60.214 mt ile sıcak sac, 50.439 mt ile soğuk sac ve 40.759 mt ile rulo levha oldu.


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