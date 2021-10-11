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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ağustos ayında %5,5 düştü

Pazartesi, 11 Ekim 2021 09:24:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %5,5 düşüşle ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %7,3 artışla 95.513 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 119,7 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 92,5 milyon $’a kıyasla 115,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 47.525 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 54.634 mt’a kıyasla 51.997 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 42.062 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: kaplamalı  Kuzey Amerika  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  galvanizli  ABD  |  benzer haberler »


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