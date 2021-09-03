ABD’nin dış ticaret açığı Temmuz ayında 70,1 milyar $’a geriledi

Cuma, 03 Eylül 2021 10:50:36 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 73,2 milyar $’a kıyasla 3,2 milyar $ düşüşle 70,1 milyar $’a gerilediğini açıkladı.

Temmuz ayında, ülkenin mal ve hizmet ihracatı, Haziran ayına kıyasla 2,8 milyar $ artışla 212,8 milyar $ oldu. Mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş, Temmuz ayında, mal ticareti açığının 5,5 milyar $ düşüşle 87,7 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 2,4 milyar $ düşüşle 17,7 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Bu yılın başından Temmuz ayına kadar olan dönemde, mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2020 yılının aynı dönemindeki açığın 131 milyar $ veya %37,1 üzerinde yer aldı. İhracat, 205 milyar $ veya %16,8, ithalat ise 336 milyar $ veya %21,3 artış kaydetti.

Temmuz ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (5,2 milyar $), Hong Kong (2,3 milyar $), Brezilya (1,4 milyar $), Singapur (1,3 milyar $) ve İngiltere (300 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan, Çin (25 milyar $), Avrupa Birliği (18,1 milyar $), Meksika (8,5 milyar $), Japonya (6 milyar $), Almanya (5,6 milyar $), Kanada (3,6 milyar $), İtalya (3,5 milyar $), Tayvan (3,4 milyar $), Hindistan (2,8 milyar $), Güney Kore (2,1 milyar $), Fransa (2,1 milyar $) ve Suudi Arabistan (300 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.