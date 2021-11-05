ABD’nin dış ticaret açığı Eylül ayında 80,9 milyar $’a çıktı

Cuma, 05 Kasım 2021 09:25:23 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 72,8 milyar $’a kıyasla 8,1 milyar $ artışla 80,9 milyar $’a çıktığını açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı, Ağustos ayına kıyasla 6,4 milyar $ düşüşle 207,6 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 1,7 milyar $ artışla 288,5 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış, Eylül ayında, mal ticareti açığının 8,9 milyar $ artışla 98,2 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 800 milyon $ artışla 17,2 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Bu yılın başından Eylül ayına kadar olan dönemde, mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2020 yılının aynı dönemindeki açığın 158,7 milyar $ veya %33,1 üzerinde yer aldı. İhracat, 274,1 milyar $ veya %17,4, ithalat ise 432,8 milyar $ veya %21,1 artış kaydetti.

Eylül ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (3,8 milyar $), Hong Kong (1,5 milyar $) ve Brezilya (1,2 milyar $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan, Çin (31,5 milyar $), Avrupa Birliği (18,7 milyar $), Meksika (8,8 milyar $), Almanya (5,7 milyar $), Japonya (5 milyar $), Kanada (4,7 milyar $), Güney Kore (3,8 milyar $), Tayvan (3,8 milyar $), İtalya (3,5 milyar $), Hindistan (2,6 milyar $), Fransa (1,8 milyar $), Suudi Arabistan (500 milyon $), İngiltere (100 milyon $) ve Singapur (100 milyon $’dan az) ile yapılan ticarette ise açık verildi.