ABD’nin dış ticaret açığı Haziran ayında 75,7 milyar $’a çıktı

Cuma, 06 Ağustos 2021 09:29:23 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 71 milyar $’a kıyasla 75,7 milyar $ olduğunu açıkladı.

Haziran ayında, ülkenin mal ve hizmet ihracatı, Mayıs ayına kıyasla 1,2 milyar $ artışla 207,7 milyar $ oldu. Söz konusu ayda gerçekleştirilen ithalat ise, Mayıs ayında kaydedilene kıyasla 6 milyar $ artışla 283,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Haziran ayında, mal ticareti açığının 4 milyar $ artışla 93,2 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 700 milyon $ düşüşle 17,4 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Bu yılın başından Haziran ayına kadar olan dönemde mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2020 yılının aynı dönemindeki açığın 135,8 milyar $ veya %46,4 üstünde yer aldı. İhracat, 150,9 milyar $ veya %14,3, ithalat ise 286,7 milyar $ veya %21,3 artış kaydetti.

Haziran ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (4,5 milyar $), Hong Kong (1,7 milyar $), Brezilya (1,5 milyar $) ve Singapur (600 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan, Çin (27 milyar $), Avrupa Birliği (19,6 milyar $), Meksika (7,2 milyar $), Almanya (6,3 milyar $), Kanada (5,5 milyar $), Japonya (4,9 milyar $), İtalya (3,7 milyar $), Hindistan (3,5 milyar $),Tayvan (3,3 milyar $), Güney Kore (2,8 milyar $), Fransa (1,9 milyar $) Suudi Arabistan (300 milyon $) ve İngiltere (100 milyon $’dan az) ile yapılan ticarette ise açık verildi.