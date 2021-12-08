ABD’nin dış ticaret açığı Ekim ayında 67,1 milyar $’a geriledi

Çarşamba, 08 Aralık 2021 10:02:10 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 81,4 milyar $’a kıyasla 14,3 milyar $ düşüşle 67,1 milyar $’a gerilediğini açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı, Eylül ayına kıyasla 16,8 milyar $ artışla 223,6 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 2,5 milyar $ artışla 290,7 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş, Ekim ayında, mal ticareti açığının 14 milyar $ düşüşle 83,9 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 300 milyon $ artışla 16,8 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Bu yılın başından Ekim ayına kadar olan dönemde, mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2020 yılının aynı dönemindeki açığın 161,7 milyar $ veya %29,7 üzerinde yer aldı. İhracat, 315,1 milyar $ veya %17,9, ithalat ise 476,8 milyar $ veya %20,7 artış kaydetti.

Ekim ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (4,5 milyar $), Hong Kong (2,6 milyar $), Brezilya (1,3 milyar $), İngiltere (1 milyar $) ve Singapur (500 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan, Çin (28,3 milyar $), Avrupa Birliği (16,6 milyar $), Meksika (9,7 milyar $), Almanya (5,7 milyar $), Tayvan (4,3 milyar $), Japonya (3,6 milyar $), İtalya (3,4 milyar $), Kanada (3,3 milyar $), Hindistan (3,1 milyar $), Güney Kore (2,7 milyar $), Fransa (1,4 milyar $) ve Suudi Arabistan (100 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.