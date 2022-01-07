ABD’nin dış ticaret açığı Kasım ayında 80,2 milyar $’a çıktı

Cuma, 07 Ocak 2022 10:01:10 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 67,2 milyar $’a kıyasla 13 milyar $ artışla 80,2 milyar $’a çıktığını açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı Ekim ayına kıyasla 400 milyon $ artışla 224,2 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 13,4 milyar $ artışla 304,4 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Kasım ayında, mal ticareti açığının 15,1 milyar $ artışla 99 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 2,1 milyar $ artışla 18,8 milyar $ olmasından kaynaklandı.

2021 yılının başından Kasım ayına kadar olan dönemde, mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2020 yılının aynı dönemindeki açığın 174,6 milyar $ veya %28,6 üzerinde yer aldı. İhracat, 354,4 milyar $ veya %18,2, ithalat ise 529 milyar $ veya %20,7 artış kaydetti.

Kasım ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (4,5 milyar $), Hong Kong (1,6 milyar $), Brezilya (1 milyar $), İngiltere (500 milyon $) ve Singapur (300 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan, Çin (28,4 milyar $), Avrupa Birliği (19,4 milyar $), Meksika (11 milyar $), Almanya (6,1 milyar $), Kanada (5,4 milyar $), Tayvan (4 milyar $), İtalya (3,6 milyar $), Japonya (3,6 milyar $), Hindistan (3 milyar $), Güney Kore (2,2 milyar $), Fransa (1,2 milyar $) ve Suudi Arabistan (400 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.