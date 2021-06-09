ABD’nin dış ticaret açığı Nisan ayında 68,9 milyar $’a geriledi

Çarşamba, 09 Haziran 2021 11:18:15 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 75 milyar $’a kıyasla 6,1 milyar $ düşüşle 68,9 milyar $ olduğunu açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin mal ve hizmet ihracatı, Mart ayına kıyasla 2,3 milyar $ artışla 205 milyar $ oldu. Nisan ayında gerçekleştirilen ithalat ise, Mart ayında kaydedilen ithalata kıyasla 3,8 milyar $ düşüş göstererek 273,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş, mal ticareti açığının 6,2 milyar $ düşüşle 86,7 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 100 milyon $ düşüşle 17,8 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Bu yılın başından Nisan ayına kadar olan dönemde mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2020 yılının aynı dönemindeki açığın 94,5 milyar $ veya %50,5 üstünde oldu. İhracat, 42 milyar $ veya %5,6, ithalat ise 136,4 milyar $ veya %14,6 artış kaydetti.

Nisan ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (3,5 milyar $), Hong Kong (3 milyar $), Brezilya (1,1 milyar $), Singapur (800 milyon $), İngiltere 600 milyon $) ve Suudi Arabistan (300 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan, Çin (32,4 milyar $), Avrupa Birliği (16,1 milyar $), Meksika (10 milyar $), Japonya (5,4 milyar $), Almanya (5,1 milyar $), Tayvan (3,2 milyar $), Kanada (3 milyar $), İtalya (2,9 milyar $), Hindistan (2,6 milyar $), Fransa (1,9 milyar $) ve Güney Kore (1,2 milyar $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.