ABD’nin dış ticaret açığı Mayıs ayında 71,2 milyar $’a çıktı

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 11:12:44 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 69,1 milyar $’a kıyasla 2,2 milyar $ artışla 71,2 milyar $ olduğunu açıkladı.

Mayıs ayında, ülkenin mal ve hizmet ihracatı, Nisan ayına kıyasla 1,3 milyar $ artışla 206 milyar $ oldu. Söz konusu ayda gerçekleştirilen ithalat ise, Nisan ayında kaydedilene kıyasla 3,5 milyar $ artışla 277,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Mayıs ayında, mal ticareti açığının 2,3 milyar $ artışla 89,2 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 100 milyon $ artışla 17,9 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Bu yılın başından Mayıs ayına kadar olan dönemde mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2020 yılının aynı dönemindeki açığın 110,9 milyar $ veya %45,8 üstünde oldu. İhracat, 101,6 milyar $ veya %11,4, ithalat ise 212,5 milyar $ veya %18,7 artış kaydetti.

Mayıs ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (4 milyar $), Hong Kong (2,7 milyar $), Brezilya (1,2 milyar $), İngiltere (1 milyar $) ve Singapur ise (100 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan, Çin (27,2 milyar $), Avrupa Birliği (18,5 milyar $), Meksika (7,7 milyar $), Almanya (6,2 milyar $), Japonya (5,9 milyar $), Kanada (4,8 milyar $), Tayvan (3,3 milyar $), İtalya (3,2 milyar $), Hindistan (2,5 milyar $), Güney Kore (2,3 milyar $), Fransa (1,5 milyar $) ve Suudi Arabistan (300 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.