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ABD’nin çekme tel ithalatı Temmuz ayında %1,1 düştü

Çarşamba, 14 Eylül 2022 09:11:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %1,1 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %4,1 düşüşle 54.752 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 96,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 80,6 milyon $’a kıyasla 96,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 19.607 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 17.355 mt’a kıyasla 20.103 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 8.265 mt ile Çin, 7.796 mt ile Kanada, 3.993 mt ile Almanya ve 3.149 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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