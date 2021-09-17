ABD’nin çekme tel ithalatı Temmuz ayında %10,7 düştü

Cuma, 17 Eylül 2021 09:06:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %10,7 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %23,1 artışla 57.074 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 86,6 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 50,8 milyon $’a kıyasla 80,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 16.385 mt’a ve önceki yılın Temmuz ayında kaydedilen 15.195 mt’a kıyasla 17.355 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 11.179 mt ile Kanada, 8.379 mt ile Çin, 3.904 mt ile Vietnam ve 3.824 mt ile Japonya takip etti.