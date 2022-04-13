ABD’nin çekme tel ithalatı Şubat ayında %2,8 düştü

Çarşamba, 13 Nisan 2022 09:13:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %2,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %13,7 artışla 54.584 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 91,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 58,7 milyon $’a kıyasla 89,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 17.357 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 14.505 mt’a kıyasla 20.261 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 12.129 mt ile Kanada, 7.780 mt ile Çin, 2.678 mt ile Güney Kore ve 2.285 mt ile Japonya takip etti.