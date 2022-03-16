ABD’nin çekme tel ithalatı Ocak ayında %3,3 düştü

Çarşamba, 16 Mart 2022 09:07:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %3,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %7,5 artışla 56.144 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 89,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 59,4 milyon $’a kıyasla 91,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 18.923 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 17.343 mt’a kıyasla 17.358 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 11.897 mt ile Kanada, 7.446 mt ile Çin, 4.277 mt ile Vietnam ve 3.342 mt ile Güney Kore takip etti.