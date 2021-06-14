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ABD’nin çekme tel ithalatı Nisan ayında %3,4 azaldı

Pazartesi, 14 Haziran 2021 09:40:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %3,4 düşüşle ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %15,6 artışla 58.677 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 75,1 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 56,9 milyon $’a kıyasla 74,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 18.919 mt’a ve önceki yılın Nisan ayında kaydedilen 17.736 mt’a kıyasla 17.152 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 14.088 mt ile Kanada, 8.597 mt ile Çin, 4.085 mt ile Japonya ve 4.085 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: ABD  tel  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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