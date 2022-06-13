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ABD’nin çekme tel ithalatı Nisan ayında %2,2 düştü

Pazartesi, 13 Haziran 2022 09:06:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %2,2 düşerek ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 58.659 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 99,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 74,8 milyon $’a kıyasla 96,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 6.513 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 8.597 mt’a kıyasla 8.577 mt ile Çin oldu. Çin’i, 3.262 mt ile Güney Kore, 2.899 mt ile Japonya, 2.646 mt ile Vietnam ve 2.242 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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