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ABD’nin çekme tel ithalatı Mayıs ayında %0,3 düştü

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 09:05:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %0,3 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %4,2 düşüşle 58.504 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 96,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 81,1 milyon $’a kıyasla 103,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 20.701 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 16.287 mt’a kıyasla 18.687 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 11.949 mt ile Kanada, 8.505 mt ile Çin, 3.909 mt ile Güney Kore ve 3.248 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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