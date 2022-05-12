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ABD’nin çekme tel ithalatı Mart ayında %9,9 arttı

Perşembe, 12 Mayıs 2022 09:04:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %9,9 artışla ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %1,2 düşüşle 60.001 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 89,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 75,1 milyon $’a kıyasla 99,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 20.260 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 18.919 mt’a kıyasla 22.224 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.678 mt ile Kanada, 6.514 mt ile Çin, 3.036 mt ile Vietnam ve 2.987 mt ile Japonya takip etti.


Etiketler: tel uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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