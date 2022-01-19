ABD’nin çekme tel ithalatı Kasım ayında %8,7 arttı

Çarşamba, 19 Ocak 2022 09:07:59 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %8,7 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %26,9 artışla 61.082 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 85,5 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 55,1 milyon $’a kıyasla 92,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 17.859 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 14.875 mt’a kıyasla 19.584 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.624 mt ile Kanada, 8.305 mt ile Çin, 3.029 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 2.963 mt ile Vietnam takip etti.