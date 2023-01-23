ABD’nin çekme tel ithalatı Kasım ayında %14,7 düştü

Pazartesi, 23 Ocak 2023 09:04:47 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %14,7 ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %24,8 düşüşle 45.963 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 94,5 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 92,9 milyon $’a kıyasla 80,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 18.393 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 19.584 mt’a kıyasla 15.362 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.272 mt ile Kanada, 7.053 mt ile Çin, 2.936 mt ile Vietnam ve 2.649 mt ile Güney Kore takip etti.