ABD’nin çekme tel ithalatı Haziran ayında %5,4 düştü

Cuma, 12 Ağustos 2022 09:04:53 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %5,4 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %13,2 düşüşle 55.333 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 103,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 86,4 milyon $’a kıyasla 96,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 18.687 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 16.386 mt’a kıyasla 19.606 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 11.457 mt ile Kanada, 9.968 mt ile Çin, 3.057 mt ile Vietnam ve 3.056 mt ile Güney Kore takip etti.