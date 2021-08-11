ABD’nin çekme tel ithalatı Haziran ayında %4,7 arttı

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 09:08:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %4,7 ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %47,7 artışla 63.931 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 81,1 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 47,7 milyon $’a kıyasla 86,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 16.827 mt’a ve önceki yılın Haziran ayında kaydedilen 14.377 mt’a kıyasla 16.386 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 15.016 mt ile Kanada, 11.015 mt ile Çin, 4.530 mt ile Vietnam ve 4.205 mt ile Japonya takip etti.