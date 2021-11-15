﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin çekme tel ithalatı Eylül ayında %7,7 düştü

Pazartesi, 15 Kasım 2021 09:04:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %7,7 düşüşle ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %30,1 artışla 55.251 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 86,7 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 47,1 milyon $’a kıyasla 83,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 18.282 mt’a ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 14.506 mt’a kıyasla 16.169 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.402 mt ile Kanada, 6.754 mt ile Çin, 3.384 mt ile Vietnam ve 3.384 mt ile Japonya takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  tel  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04 Kas

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Eylül ayında %69,7 arttı
27 Eki

ABD’nin çekme tel ihracatı Ağustos ayında %9,6 düştü
25 Eki

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Ağustos ayında %51,3 arttı
22 Eki

ABD’nin ticari profil ithalatı Ağustos ayında %20,3 düştü
20 Eki

ABD’nin profil ithalatı Ağustos ayında %13,4 düştü