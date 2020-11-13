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ABD’nin çekme tel ithalatı Eylül ayında %7,2 düştü

Cuma, 13 Kasım 2020 10:25:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Eylül ayında ABD’nin çekme tel ithalatı Ağustos ayında kaydedilene kıyasla %7,2 ve 2019 yılının Eylül ayına kıyasla %0,5 düşüşle 42.465 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 49 milyon $’a ve 2019’un Eylül ayında kaydedilen 50,5 milyon $’a kıyasla 47,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 14.540 mt’a ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 10.366 mt’a kıyasla 14.506 mt ile Meksika olarak kaydedildi. Meksika’yı 12.696 mt ile Kanada, 5.381 mt ile Çin, 2.346 mt ile Vietnam ve 1.567 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  tel  uzun ürünler  ABD  |  benzer haberler »


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