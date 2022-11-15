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ABD’nin çekme tel ithalatı Eylül ayında %18,1 azaldı

Salı, 15 Kasım 2022 09:11:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %18,1 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %16,6 düşüşle 46.047 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 97,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 82,9 milyon $’a kıyasla 81,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 20.989 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 16.167 mt’a kıyasla 14.862 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.267 mt ile Kanada, 7.092 mt ile Çin, 3.065 mt ile Vietnam ve 2.325 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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