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ABD’nin çekme tel ithalatı Eylül ayında %1,7 arttı

Perşembe, 16 Aralık 2021 09:07:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %1,7 ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %12,8 artışla 56.174 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 83,2 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 55,1 milyon $’a kıyasla 85,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 16.169 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 14.501 mt’a kıyasla 17.859 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.993 mt ile Kanada, 6.250 mt ile Çin, 3.377 mt ile Vietnam ve 2.809 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: uzun ürünler  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  tel  ABD  |  benzer haberler »


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