ABD’nin çekme tel ithalatı Ekim ayında %17,3 arttı

Salı, 15 Aralık 2020 10:00:03 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ekim ayında ABD’nin çekme tel ithalatı Eylül ayında kaydedilene kıyasla %17,3 ve 2019 yılının Ekim ayına kıyasla %15,7 artışla 49.814 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 47,1 milyon $’a ve 2019’un Ekim ayında kaydedilen 52,7 milyon $’a kıyasla 55,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 14.506 mt’a ve önceki yılın Ekim ayında kaydedilen 9.899 mt’a kıyasla 14.501 mt ile Meksika olarak kaydedildi. Meksika’yı 13.616 mt ile Kanada, 7.480 mt ile Çin, 2.766 mt ile Almanya ve 2.765 mt ile Güney Kore takip etti.