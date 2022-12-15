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ABD’nin çekme tel ithalatı Ekim ayında %16,9 arttı

Perşembe, 15 Aralık 2022 09:10:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %16,9 artışla ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %3,9 düşüşle 53.866 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 81,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 85,3 milyon $’a kıyasla 94,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 14.862 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 17.859 mt’a kıyasla 18.393 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.746 mt ile Kanada, 7.805 mt ile Çin, 3.379 mt ile Vietnam ve 3.204 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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