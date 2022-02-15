ABD’nin çekme tel ithalatı Aralık ayında %4,9 düştü

Salı, 15 Şubat 2022 09:02:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %4,9 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %18,2 artışla 58.039 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 92,9 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 56,7 milyon $’a kıyasla 89,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 19.584 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 16.440 mt’a kıyasla 18.924 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 12.321 mt ile Kanada, 8.071 mt ile Çin, 3.361 mt ile Vietnam ve 3.058 mt ile Güney Kore takip etti.