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ABD’nin çekme tel ithalatı Aralık ayında %2,1 azaldı

Salı, 14 Şubat 2023 09:34:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %2,1 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %22,5 düşüşle 45.007 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 80,2 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 89,7 milyon $’a kıyasla 72,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 15.362 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 18.924 mt’a kıyasla 16.857 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.705 mt ile Çin, 8.175 mt ile Kanada, 1.811 mt ile Vietnam ve 1.572 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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