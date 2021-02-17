ABD’nin çekme tel ithalatı Aralık ayında %1,9 arttı

Çarşamba, 17 Şubat 2021 11:00:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin çekme tel ithalatı Kasım ayında kaydedilene kıyasla %1,9 artış fakat 2019 yılının Aralık ayına kıyasla %24,2 düşüşle 49.111 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 55,1 milyon $’a ve 2019’un Aralık ayında kaydedilen 47,1 milyon $’a kıyasla 56,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 14.875 mt’a ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 11.782 mt’a kıyasla 16.440 mt ile Meksika olarak kaydedildi. Meksika’yı 12.507 mt ile Kanada, 6.158 mt ile Çin, 4.067 mt ile Güney Kore ve 2.230 mt ile Japonya takip etti.