ABD’nin çekme tel ithalatı Ağustos ayında %4,9 arttı

Çarşamba, 13 Ekim 2021 09:15:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %4,9 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %30,9 artışla 59.855 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 80,5 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 49 milyon $’a kıyasla 86,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 17.354 mt’a ve önceki yılın Ağustos ayında kaydedilen 14.539 mt’a kıyasla 18.282 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.439 mt ile Kanada, 8.577 mt ile Çin, 4.432 mt ile Japonya ve 3.096 mt ile Vietnam takip etti.