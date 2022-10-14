ABD’nin çekme tel ithalatı Ağustos ayında %2,7 arttı

Cuma, 14 Ekim 2022 09:04:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin çekme tel ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %2,7 artışla ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %6,1 düşüşle 56.245 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 96,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 86,7 milyon $’a kıyasla 97,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 20.103 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 18.282 mt’a kıyasla 20.989 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.756 mt ile Çin, 9.132 mt ile Kanada, 3.923 mt ile Vietnam ve 2.491 mt ile Güney Kore takip etti.