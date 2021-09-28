ABD’nin çekme tel ihracatı Temmuz ayında %25,7 arttı

Salı, 28 Eylül 2021 09:15:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %25,7 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %25,4 artışla 7.572 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 14,8 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 13,6 milyon $’a kıyasla 18,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 2.314 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 2.532 mt’a kıyasla 3.124 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.032 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.