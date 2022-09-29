ABD’nin çekme tel ihracatı Temmuz ayında %23,2 düştü

Perşembe, 29 Eylül 2022 09:08:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %23,2 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %16,6 düşüşle 6.313 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 20,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 18,5 milyon $’a kıyasla 16,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 3.483 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 3.124 mt’a kıyasla 2.809 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.269 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.