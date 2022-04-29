ABD’nin çekme tel ihracatı Şubat ayında %3,9 düştü

Cuma, 29 Nisan 2022 09:11:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %3,9 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %17,9 düşüşle 5.568 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 15,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 13,9 milyon $’a kıyasla 15,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 2.726 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 2.117 mt’a kıyasla 2.372 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.742 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.