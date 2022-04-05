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ABD’nin çekme tel ihracatı Ocak ayında %4,3 arttı

Salı, 05 Nisan 2022 09:12:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %4,3 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %6,9 düşüşle 5.797 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 15,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 15,3 milyon $’a kıyasla 15,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 2.101 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 2.761 mt’a kıyasla 2.726 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.112 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: tel uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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