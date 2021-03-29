ABD’nin çekme tel ihracatı Ocak ayında %15,2 düştü

Pazartesi, 29 Mart 2021 10:42:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin çekme tel ihracatı Aralık ayına göre %15,2 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %0,3 düşüşle 6.227 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 20,7 milyon $ ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 13,2 milyon $’a kıyasla 15,3 milyon $ oldu.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 2.964 mt’a ve geçen yılın Ocak ayında yapılan 2.375 mt’a kıyasla 2.761 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.273 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.